Домашний арест суд заменил на запрет определенных действий экс-главврачу Нижнекамской ЦРБ

Руслан Валеев

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Советский суд Казани заменил бывшему главному врачу Нижнекамской ЦРБ Руслану Валееву домашний арест на запрет определенных действий.

При этом на заседании его адвокат просила приобщить письмо в адрес Главы СК России Александра Бастрыкина, которое подписали более 300 татарстанских медиков. Однако суд отклонил ходатайство, поскольку письмо было написано в адрес СК, а не судебного органа.

Второй адвокат представил суду документ с результатами проверки, проведенной после задержания Валеева. Согласно этому заключению, оборудование в больнице закупалось вовремя.

«Просим изменить домашний арест на запрет определенных действий. Валеев “врач от Бога“ и в период СВО такие специалисты нужны. Мы также просим разрешить ему общаться с близкими родственниками», – добавила она.

В свою очередь Руслан Валеев заявил, что скрываться от следствия не собирается и 4 месяца соблюдает все предписания суда и следователя.

«Действий, препятствующих расследованию дела, от меня никаких нет. Мне нужно обеспечивать жену, детей и маму, поэтому прошу назначить мне запрет определенных действий», – сказал он.

Напомним, Валеева обвиняют в превышении полномочий при закупках медицинского оборудования.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«В ходе следствия установлено, что не позднее 15 января 2024 года главный врач Нижнекамской ЦРБ Валеев вступил в сговор с должностными лицами Минздрава РТ. Валеев и иные должностные лица в интересах ООО "Поликомплекс" и ООО "Трейдсервис", зная, что нужное медицинское оборудование указанными организациями не поставлено в полном объеме, заставили заведующего отделением отправить заявку этим же фирмам на другое медоборудование, которое было в больнице в достатке», – рассказывал ранее в суде следователь.

По версии следствия, из-за этих незаконных действий 36 пациентам, нуждавшимся в плановой хирургической помощи, операции проведены не были. Манипуляции с тендерами позволили компаниям незаконно заработать около 8,7 млн рублей.

Сегодня суд постановил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Теперь Валеев сможет покидать квартиру с 10:00 до 16:00 и работать в этот промежуток для финансовой поддержки семьи.