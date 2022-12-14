ВС России уничтожили несколько РСЗО и складов с боеприпасами на донецком направлении

Российские военные уничтожили несколько реактивных систем залпового огня, а также складов с боеприпасами на донецком направлении. Кроме того, контрбатарейная борьба позволила снизить частоту артиллерийских ударов по Донецку, рассказали в Народной милиции ДНР.

«Сегодня весь день активно идет процесс денацификации на донецком направлении. Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника, и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», — поделился военный с ТАСС.

Ранее врио главы народной республики Денис Пушилин заявлял, что в последнее время город подвергается самым сильным обстрелам со стороны ВСУ с 2014 года.