Пушилин назвал последние обстрелы Донецка самыми сильными за всю историю ДНР

Денис Пушилин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В последние дни Донецк обстреливается так сильно, как никогда раньше. Об этом в эфире канала «Соловьев Live» рассказал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время, в разные места», — подчеркнул он.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя региона отметил, что обстановка на линии фронта остается сложной, атаки отбиваются не так быстро.