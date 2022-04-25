ВС России прекращают боевые действия у «Азовстали» для вывода мирных жителей

Российские военные и подразделения ДНР с 14.00 по московскому времени в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с «Азовсталью», так как там все еще находится мирное население. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что все военные отходят на безопасное расстояние, чтобы обеспечить безопасный выход гражданских лиц, включая персонал завода, женщин и детей, по любым выбранным ими маршрутам.

«Для выхода мирных жителей из „Азовстали“ никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве живого щита», — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что Россия готова ввести «режим тишины», а сигналом к началу эвакуации гражданского населения послужат белые флаги.