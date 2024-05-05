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ВС РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой Народной Республики.
Источник ТАСС рассказал, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс ДНР.
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