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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бердычи в ДНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Бердычи ДНР, сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск "Центр" полностью освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики», – сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс ДНР.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 380-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «PzH 2000» производства ФРГ и гаубицу М777 производства США.
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