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Общество 8 марта 2025 21:25

ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области – Алаудинов

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ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области – Алаудинов
Фото: официальный сайт главы Чечни

Вооруженные силы РФ начали масштабное наступление на территории Курской области по всем направлениям. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Наши русские воины со всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам — женщинам России», – написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

По его словам, бойцы ВСУ оставляют свои позиции.

«Бьем врага и сделаем так, чтобы он пожалел о том, что он пришел на нашу родную землю», — добавил он.

Ранее Алаудинов сообщил об уничтожении в Курской области большей части бойцов ВСУ.

#Апти Алаудинов #Курская область #российская армия
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