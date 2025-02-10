Алаудинов сообщил об уничтожении в Курской области большей части бойцов ВСУ

Основная масса бойцов ВСУ, которые зашли в августе прошлого года на территорию Курской области, уничтожена. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Надо отметить, что большая часть тех сил, которые зашли в августе, уничтожена. ВСУ понесли очень большие потери, и отсюда большей своей частью были выведены эти специальные подразделения», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, в настоящее время находящиеся в Курской области формирования ВСУ в большинстве своем состоят из мобилизованных.

Ранее Алаудинов не исключил, что конфликт на Украине может завершиться уже в этом году.