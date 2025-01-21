«Вряд ли он с девушкой разговаривал». Плющев - о курьезном эпизоде с телефоном Дыняка

Фото: ak-bars.ru

Бывший главный тренер сборных России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев в эксклюзивном интервью для «ТИ-Спорт» порассуждал о перспективах казанского клуба в плей-офф. А также он припомнил курьезный случай с выпавшим телефоном из аммуниции Никиты Дыняка прямо во время игрового эпизода.

«Плей-офф – это кубковые матчи, и там, в общем, другой настрой может быть. Я думаю, что там и телефонов не будет у игроков «Ак Барса» за душой. Возможно, то ли с девушками разговаривает, то ли ставки ставят по ходу матчей, не знаю. Конечно, это был шок. И все эти вещи надо будет руководству команды устранять. Я не думаю, что телефон попал к игроку за пазуху совершенно случайно.

Я не знаю, почему КХЛ не отреагировал на эти вещи. Но у нас КХЛ вообще ни на что не реагирует. Лига считает, что это мелочи жизни, реагировать на это не надо. Я считаю, что человек по ходу действий, наверное, мог делать ставки на игру. Не думаю, что он сидел на лавочке и с девушкой своей разговаривал по телефону. Тем более что это произошло не в первом периоде, а в середине игры.

А то, что у «Ак Барса» и его руководителей впереди большая сложная работа, – это однозначно. Я думаю, что они об этом и знали, потому что «Ак Барс» действительно непростая команда.

Полное интервью Владимира Плющева можно прочесть здесь.