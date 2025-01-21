Плющев: «Раньше «Ак Барс» определял хоккейную моду. Сейчас так сказать не могу»

Бывший главный тренер сборных России, постоянный эксперт «ТИ-Спорт» Владимир Плющев рассуждает о перспективах «Ак Барса» и объясняет, в чем он уступает «золотой» команде 2018-го года. А также о странных трансферах СКА, и перспективах лидеров КХЛ – «Трактора» и «Локомотива».





Фото: ak-bars.ru

«Не думаю, что Никита Дыняк девушке звонил во время игры. Может быть, делал ставки, не знаю»

«Ак Барс» прошел период становления под руководством нового наставника?

Конечно, тренерская работа там видна, команда идет в восьмерке. Но другое дело, что в восьмерках все идут ноздря в ноздрю, что практически с седьмого места через несколько игр ты можешь оказаться на втором. «Ак Барс» — это та команда, которая в свое время определяла хоккейную моду. Я не могу сказать, что она сейчас определяет. Это хорошая, плотная команда, которая вылезла из середины таблицы наверх.



Но ее стабильность тоже предсказать нельзя. Последние игры показывают, что с теми соперникам, которых они должны щелкать как орешки, они играют очень тяжело и проигрывают. Иногда и в домашних матчах. «Ак Барс» — команда, которая всегда блистала своей игрой. У нее могли быть провалы, но она всегда блистала своей игрой. К сожалению, об этой команде сейчас так сказать не могу. То, что тренеры пытаются что-то сделать – ну, наверное, пытаются.

Нестабильность в играх «Ак Барса» скажется на плей-офф, или там совсем другой турнир?

Плей-офф – это кубковые матчи, и там, в общем, другой настрой может быть. Я думаю, что там и телефонов не будет у игроков «Ак Барса» за душой. Возможно, то ли с девушками разговаривает, то ли ставки ставят по ходу матчей, не знаю. Конечно, это был шок. И все эти вещи надо будет руководству команды устранять. Я не думаю, что телефон попал к игроку за пазуху совершенно случайно.

Я не знаю, почему КХЛ не отреагировал на эти вещи. Но у нас КХЛ вообще ни на что не реагирует. Лига считает, что это мелочи жизни, реагировать на это не надо. Я считаю, что человек по ходу действий, наверное, мог делать ставки на игру. Не думаю, что он сидел на лавочке и с девушкой своей разговаривал по телефону. Тем более что это произошло не в первом периоде, а в середине игры.

А то, что у «Ак Барса» и его руководителей впереди большая сложная работа – это однозначно. Я думаю, что они об этом и знали, потому что «Ак Барс» действительно непростая команда.

Дмитрий Яшкин в этом сезоне раскрылся как в лучшие годы в «Динамо». Как считаете, он нашел своего тренера или причина в другом?

У Билялетдинова был свой подход к игре, особенно в игре в атаке Он предпочитал как в фильме «Удар, еще удар» - защита, тройной замок Карла Рамкина. И возможно инициативу Яшкина в каких-то моментах он не очень одобрял. Сейчас я думаю, что Гатиятулин дает возможность полностью раскрыться. Наверное, он указывает на какие-то моменты, но не касается импровизации. Не загоняет в какие-то жесткие схемы. Поэтому Яшкин, я думаю, имеет возможность получать от игры удовольствие.

Почему Александр Радулов в «Локомотиве» обрел уже третью молодость? Потому что с тренером давно знакомы?

Я по началу сезона уже говорил, почему Радулов предпочел идти в «Локомотив». Я думаю, другие клубы ему могли предложить условия лучше. Но он пошел к тому тренеру, который его знает и которого он знает, с которым ему будет комфортнее.

Если какие-то моменты в плане Александра могут быть для кого-то не совсем адекватны, то Никитин их просто разруливает, зная все тонкости и нюансы характера Александра. Поэтому, это явление совершенно нормальное.

Фото: hclokomotiv.ru

«Мы превращаем хоккей в шоу. Не могу с этим согласиться»

«Локомотив» и «Трактор» удержат сезона свои лидерские позиции до конца сезона?

Думаю, что «Локомотив» однозначно удержит – слишком большой отрыв от ближайшего преследователя, от второго места. Что касается «Трактора», то здесь можно поспорить. Они в лидерах останутся, но «Салават» идет достаточно близко. Все может зависеть от нескольких игр. Тем более, что в стабильности «обвинить» нельзя практически все команды.

Что касается «Локомотива». С одной стороны, у него предельно системный хоккей, которому сложно что-то противопоставить, а с другой он тяжеловат для просмотра. Ведь в первую очередь, хоккей — это шоу для болельщиков.

Первое, что я могу сказать, хоккей — это не шоу. Хоккей – это хоккей. Если к хоккею относиться как к шоу, как многие у нас относятся – даже специалисты – то мы и получаем шоу. А разговаривать надо о мастерстве, о привлекательности.

Я могу сказать, что в советское время у лидеров, например ЦСКА, «Спартака», «Динамо» или «Трактора» — болельщики знали их весь состав вместе. Сейчас если болельщики назовут 5−6 человек из основного состава любой команды – уже хорошо. Потому что настолько все быстро меняется – и в составах, в технологиях, и в мастерстве. Поэтому люди приходят просто посмотреть зрелище.

А шоу – это что-то другое. Это маски-шоу. Вот посмотрите, там все развлекаются, бегают в масках каких-то непонятных. Звериных масках: птичек, кузнечиков... Я бы не хотел, чтобы хоккей превратился в шоу. Хоккей — это хоккей. В Канаде хоккей — это даже не образ жизни, а религия. А мы превращаем хоккей в шоу, я с этим никогда не соглашусь.

И все-таки, нравится вам, в принципе, игра «Локомотива», учитывая его очень системный и сухой хоккей?

Да, я понимаю, что «Локомотива» — очень системная и прагматичная игра. Но эта игра дает им возможность забирать очки с наименьшими потерями и потрясениями. Но это позволяет им занимать первое место на Западе КХЛ. Это, наверное, устраивает и руководителей, и самих игроков.

Что касается зрелищности… Зрелищность всегда определяют звезды. Звезды всегда вносят любую команду, в любую игру такую изюминку, которая восхищает и своих болельщиков и чужих. Например, имена таких великих игроков, как Фирсов, Харламов, Рагулин, Мальцев… Они были на устах у всех, независимо от того, за кого вы болеете.

Фото: hclokomotiv.ru

Ну а здесь достаточно ровная дисциплинированная команда. Она набирает очки и не всегда результативна. Главное — победы. Они достигают этих цели. Сказать о том, что нравится или не нравится — это дело вкуса. Я уверен, что любого ярославского болельщика вы спросите, он ответит «а вы что, еще сомневаетесь?» Но сказать о том, что «Локомотив» обладает звездными игроками, я не скажу. Поэтому здесь вопрос хоккейной культуры, хоккейные мысли.

«Салават Юлаев» хватит на плей-офф в нынешнем сезоне или, как обычно, на первый раунд? Учитывая, что у них опять в основном делают результат иностранцы.

Я думаю, что «Салават»» пройдет первый раунд. Я думаю, что во втором раунде, конечно, могут быть какие-то проблемы. Все будет зависеть от настроения, психологии игроков.

Мы открыли ящик Пандоры. Теперь иностранцы будут знать, что можно приехать в Россию и через пару месяцев уехать

У ЦСКА в семи последних играх пять поражений. Как считаете, спад — это естественный процесс, как и у всех команд? Или здесь какая-то серьезная системная ошибка?

Для меня этот клуб, в котором я вырос. И то, что там происходит, я не очень хорошо воспринимаю. Говорить о том, что этот ЦСКА является последователем того великого ЦСКА, который был, я с этим никогда не соглашусь. Потому что это все не то. Ну а когда это «не то», тогда и могут быть поражения. По пять игр, по четыре…

СКА продолжает удивлять. Хоккеисты приходят и через пару месяцев уходят. Игроки быстро надоедают главному тренеру. Можно ли рассматривать питерский клуб как серьезного претендента на Кубок?

Здесь вопрос другой. Есть селекционная работа, есть люди, которые отвечают за нее, кого-то рекомендуют. То, что американский игрок (Тони Деанджело – прим. «ТИ») не вписался – это совершенно однозначно. Слишком много голов он привозил.

Есть такая тенденция – что чем ярче играет защитник в атаке, тем выше его уровень. Но дело в том, что защитник должен в первую очередь защищать. Когда человек рискует своими основными занятиями, для того чтобы покуражиться среди нападающих – от такого я освободился бы даже еще раньше.

Ситуация такая, что кто-то его рекомендовал, это человека и надо спросить. У СКА есть большие проблемы в обороне, никто их не отрицает. Видимо, они хотели найти оборонщика. Но, к сожалению, ошиблись. Нельзя говорить о том, что так происходит только в СКА, посмотрите в других клубах точно то же самое. Люди приезжают и уезжают. Вот в «Спартаке» канадский игрок месяц отыграл и сразу покинул команду.

Фото: ska.ru

Причина в том, что не всегда руководство клуба подписывает игрока, которого знает тренерский штаб. Это первое. Второе: ящик Пандоры был открыт. Теперь когда иностранцы будут считать, что подписание контрактом с российским клубом — это далеко не обязательство, если что-то не понравится, не обязательство его исполнят и может в любой момент сказать «я поехал домой». Мы открыли ящик «Пандоры» и получаем то, что мы получаем.

По Деанджело ведь было известно, что хоккеист строптивый, со сложностями с дисциплиной. И что привозить он начнет тоже было известно по его играм в НХЛ. Это же можно было просчитать заранее.

Мир у нас устроен таким образом, что пока сами не обожгутся, то к какой-то информации критически относятся. Здесь должна была быть заложена общая объективная информация по игроку, а не как он забивает. Как доложили, так его и восприняли.

Другое вопрос, что он творил на площадке. По этому поводу решение руководства было совершенно однозначным. В плей-офф с такими защитниками очень сложно рассчитывать на стабильный результат.

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru