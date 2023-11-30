Вручение наград и смена руководителя: в Челнах отпраздновали 35-летие «КАМАЗ-мастера»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Благодаря победам команды «КАМАЗ-мастер» техника «КАМАЗа» приобретает узнаваемость во всем мире. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжествах по случаю 35-летия команды в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов назвал «КАМАЗ-мастер» лучшей автоспортивной командой в мире. Он упомянул, что команда становилась победителем супермарафона «Дакар» 19 раз, а международного ралли «Шелковый путь» — десять раз.

Ранее команда «КАМАЗ-мастер» отказалась подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую специальную военную операцию в Украине, и не смогла из-за этого выступить на «Дакаре-2023».

«Уверенно могу сказать — болельщики и организаторы „Дакара“ понесли огромную потерю, а участники лишились возможности посоревноваться с лучшими автогонщиками и инженерами», — заметил в связи с этим Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По мнению Минниханова, на всех стартах «КАМАЗ-мастер» демонстрирует высочайший уровень спортивного мастерства, надежную технику, командный дух и веру в успех.

Руководитель республики поблагодарил за всестороннюю поддержку завод «КАМАЗ», Российскую автомобильную федерацию и Федерацию автоспорта РТ, руководство Автограда, спонсоров и многочисленных партнеров. Отдельно он отметил многолетнего руководителя команды — семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина.

«Безусловно, победы в заездах достигаются только командными действиями спортсменов, тренеров, автомехаников, инженеров и обслуживающего персонала. Уверен, команда и в дальнейшем будет радовать нас своими яркими выступлениями и громкими победами», — подчеркнул Рустам Минниханов и вручил ряд государственных наград Татарстана.

В свою очередь генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что за 35 лет команда «КАМАЗ-мастер» завоевала большой авторитет за рубежом, а соперники прозвали ее «Синей армадой».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Особая гордость [заключается] в том, что в нашей команде все свои, челнинцы. В Автограде мы готовим лучших в мире гонщиков. Это дорогого стоит», — добавил он.

Во время торжественного мероприятия Владимир Чагин объявил, что покидает пост руководителя команды «КАМАЗ-мастер». Теперь ее возглавил заслуженный мастер спорта России Эдуард Николаев.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ПАО «КАМАЗ» за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выводит на рынок новые продукты. Он сказал об этом, когда по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.

«Я вижу, за вашей спиной стоят как раз люди, руками которых всё это и производится. И особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе всё это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое», — заявил тогда глава государства.