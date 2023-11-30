Минниханов: «КАМАЗ-мастер» является ведущей автоспортивной командой в мире

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Набережные Челны участвует в торжествах по случаю 35-летия команды «КАМАЗ-мастер». Он поздравил автогонщиков и в своем Telegram-канале.

«Команде „КАМАЗ-мастер“ — 35 лет! Наши гонщики 19 раз становились триумфаторами самого престижного ралли-рейда „Дакар“. Благодаря этим победам автомобили „КАМАЗ“ славятся своей надежностью и узнаваемы во всем мире», — написал руководитель республики.

«Һичшиксез, „КАМАЗ-мастер“ дөньяда алдынгы автоспорт командасы булып тора (в переводе с татарского — „Безусловно, „КАМАЗ-мастер“ является ведущей автоспортивной командой в мире“)», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис РТ также выразил уверенность, что команда и в дальнейшем будет радовать татарстанцев своими яркими выступлениями и громкими победами, и выложил фотографию своего выступления на праздничном мероприятии в Челнах.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ПАО «КАМАЗ» за то, что компания постоянно обновляет производственные мощности и выводит на рынок новые продукты. Тогда он по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном передаче регионам техники для обновления парка общественного транспорта.

«Я вижу, за вашей спиной стоят как раз люди, руками которых всё это и производится. И особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе всё это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и новые продукты выдаете на рынок. Вот это очень здорово. Спасибо большое», — заметил глава государства.