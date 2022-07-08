Вручение литературной премии имени Цветаевой завершит Летние вечера в Елабуге

В день закрытия IV Международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» 17 июля со сцены будут объявлены имена обладателей литературной премии имени Марины Цветаевой.

Премия будет вручена в разных номинациях соискателям, внесшим значительный вклад в увековечение памяти семьи Цветаевых, в популяризацию их творческого наследия и наследия самой Марины Цветаевой через музейные экспозиции, организацию работы культурных центров и публицистику, а также создание концертных программ и написание стихотворений.

В этом году премия будет посвящена 130-летию со дня рождения поэта. Ее вручат уже в одиннадцатый раз.

Значимое для Елабуги событие не могло не отразиться и на программе фестиваля: 15 июля концертная программа будет посвящена великому поэту.

«Помимо музыкальной программы, которая является основой фестиваля, в этот день со сцены публика услышит и творческое наследие Марины Цветаевой. А уже 17 июля будет проведена торжественная церемония вручения литературной премии», — пояснила пресс-секретарь информационно-издательского отдела Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.

IV Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» пройдет с 14 по 17 июля.