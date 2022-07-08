Летние вечера в Елабуге откроются лазерным шоу

Организаторы IV Международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» подготовили для своей публики зрелищное открытие. Впервые в программе будет запущено лазерное шоу от технической группы MSSA.

«Световая программа будет представлена зрителям в завершение первого фестивального дня. Мы не раскрываем всех подробностей, но надеемся, что шоу дополнительно раскрасит музыкальный форум», — рассказала пресс-секретарь информационно-издательского отдела Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.

Техническая группа MSSA — одна из крупнейших компаний Поволжья, специализирующаяся на техническом обеспечении звуковым, световым, видео- и сценическим оборудованием различных мероприятий.

Елабужские вечера пройдут с 14 по 17 июня. Каждый день фестиваля имеет свою тематику. К примеру, открытие станет посвящением художнику Ивану Шишкину — уроженцу Елабуги.

В этот день помимо самого маэстро Бориса Березовского на сцену выйдут Вятский симфонический оркестр и Камерный оркестр Игоря Лермана, Государственный камерный хор РТ, Трио Олега Аккуратова, а также лауреаты международных конкурсов из Москвы Дарья Филиппенко (альт), Федор Орлов (фортепиано) и Алина Понарьина (фортепиано).

Прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Ивана Хондошкина, Рашида Калимуллина и других композиторов.

Открытие состоится в 18.30.