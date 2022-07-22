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Ру Тат
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Общество
22 июля 2022  08:15

Врио мэра Лисичанска заявил, что Татарстан возьмет шефство над городом

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Республика Татарстан возьмет шефство над городом Лисичанск Луганской Народной Республики. Российские специалисты уже начали обследовать поврежденную инфраструктуру, рассказал врио мэра Андрей Скорый.

«Татарстан берет шефство над нами. Специалисты из Татарстана уже приехали обследовать город, фронт работ мы определили», — цитирует Скорого ТАСС.

Врио мэра допустил, что Лисичанск и РТ могут совместно запустить предприятия, поскольку городу нужна подпитка. 

Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили Лисичанск 3 июля. Он стал последним крупным городом республики, который удерживался украинскими войсками. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

#спецоперация на Украине
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