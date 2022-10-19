Сальдо передает власть в Херсонской области военным

На время действий военного положения управление Херсонской областью перейдет к военнослужащим. Сотрудники военно-гражданской администрации будут эвакуированы из Херсона на левый берег Днепра. Об этом «Интерфаксу» сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что коммунальные службы работают в обычном режиме и в Херсоне обеспечивается «все, что нужно для того, чтобы те, кто еще не уехал, получал обычные свои условия, к которым они привыкли».

«Городской транспорт работает, убирается город, подается энергоснабжение, газоснабжение», — отметил Сальдо, заверив, что отдавать Херсон никто не планирует.

Напомним, 19 октября власти Херсонской области объявили о масштабном наступлении ВСУ. Президент РФ Владимир Путин вскоре подписал указ введении военного положения в этом регионе, а также в ДНР, ЛНР и в Запорожской области. Он также ввел «средний уровень реагирования» в приграничных регионах России и режим базовой готовности во всех регионах за пределами Центрального федерального округа, в том числе – в Татарстане.