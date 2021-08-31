Врио главы Ульяновской области рассказал Путину о проблемах региона с оползнями и водой

На встрече с Президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских рассказал о том, что в регионе имеются проблемы с демографией, оползнями и питьевой водой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Русских отметил, что, несмотря на значительный рост экономики, Ульяновская область имеет множество проблем в социальной сфере. В частности, это касается демографической ситуации.

«Демография. Ежегодно мы теряем 8 тыс. человек населения. Это и отток из региона, это и превышение смертности над рождаемостью. Конечно, это для нас очень большая проблема. Мы на этот счет очень серьезно сейчас работаем», — доложил он.

Кроме того, врио главы региона рассказал, что регион испытывает проблемы с питьевой водой. Он отметил, что во время рабочего визита Премьер-министра РФ Михаила Мишустина и других членов Правительства эти проблемы были обозначены.

Чиновник также обратил внимание главы государства на серьезность ситуации с оползнями. «У нас правая часть города, правый берег потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тыс. населения правого берега, потому что оползни практически подошли уже к домам», — констатировал он.

Русских заявил, что работы по укреплению береговой и оползневой зон, а также системы водоотведения уже ведутся.

«Дело в том, что у нас правая часть города, там проживает порядка 400 тыс. населения, питается водой из Волги, она не очень хорошего качества. Еще в советское время была найдена линза в 40 километрах в Кузоватовском районе с большими запасами воды. Мы рассматриваем это как вариант решения этой проблемы, то есть водовод оттуда протянуть в город, и тем самым, конечно, глобально эта задача решится», — уточнил врио губернатора.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Ульяновской области намерены к концу 2023 года решить проблему обманутых дольщиков.