Врио главы Ульяновской области: К 2023 году проблема обманутых дольщиков будет решена

Власти Ульяновской области намерены к концу 2023 года решить проблему обманутых дольщиков. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских, сообщает пресс-служба Кремля.

Проблема дольщиков была затронута на встрече среди прочих важных для области вопросов. Обращаясь к главе региона, Путин отметил: «И количество домов Вам известно, и количество пострадавших людей известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми».

Русских отметил, что дорожная карта и решение имеются практически по каждому дому. В настоящее время стартовала реализация программы. «Десять домов — это там, где застройщик признан банкротом, мы будем работать вместе с Фондом обманутых дольщиков», — доложил он Президенту и добавил, что с фондом имеются соответствующие договоренности.

«Порядка 3 млрд рублей будут вложены фондом, и дома эти будут достроены», — заверил врио губернатора области. Остальные дома достроят инвесторы и соинвесторы, в том числе при поддержке регионального бюджета, добавил Русских.

Он доложил Президенту, что большинство дольщиков получат ключи от квартир уже в октябре текущего года. «Я надеюсь, что мы к концу 2022 года большую часть домов достроим, а к концу 2023-го вообще эта проблема будет решена», — сказал он.

Президент России поручил держать этот вопрос на контроле.