Врио главы Северной Осетии попросил Путина включить регион в федпроект по туризму

Врио главы Республика Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на встрече с Президентом России Владимиром Путиным попросил главу государства включить регион в федеральный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» для разработки мастер-плана создания нового туристического кластера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению Меняйло, это даст возможность повысить инвестиционный потенциал, создать новые рабочие места, улучшить «качество сервиса, мест размещения и так далее», оформить туристические тропы, сделать более доступными местные достопримечательности.

«И [необходимо] включить Владикавказ в перечень городов, куда совершаются чартерные рейсы по заявкам туроператоров с субсидированием за счет средств федерального бюджета», — предложил врио главы республики.

При создании туристического кластера руководство региона рассчитывает привлекать гостей горными ущельями, каждое из которых уникально, национальными традициями и обычаями, а также историческими и культурными памятниками.

Кроме того, в Северной Осетии уже начали создавать круглогодичный горнолыжный курорт «Мамисон». Высота нижнего плато там составляет 2200 метров, верхнего — 4200. Экстремальный туризм здесь присутствует уже сейчас. «Если это реализовать, Владимир Владимирович, это будет один из лучших круглогодичных курортов как горнолыжных, так и туристических», — заверил Сергей Меняйло.

Президент России поддержал соответствующую инициативу и поручил включить в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера на территории Республики Северная Осетия — Алания. Срок исполнения — 15 декабря этого года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин поручил решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии.