Путин поручил решить проблему с качеством воды в Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решения вопроса с качеством воды в Северной Осетии. Вопрос поднимался на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что республику необходимо включить в соответствующие программы развития ЖКХ для качественного решения данной проблемы.

«Вода и водоотведение — здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить еще один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что еще с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять», — отметил он.

Также Путин заострил внимание на важности обеспечения детских садов и яслей дополнительными местами.

«И вторая вещь — это обеспеченность местами в дошкольных учреждениях: детские сады и ясли. Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я вас прошу об этом не забывать. А из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь», — сказал глава государства.

Врио главы региона, в свою очередь, доложил о том, что Северная Осетия в этом году вошла в программу Сбербанка по строительству дошкольных и школьных учреждений «ПроШкола».

«На этот год мы нашли три пятна застройки для детских садов и до 1 декабря найдем еще дополнительно. У нас вообще потребность, допустим, в школьных местах — 11 тысяч», — сообщил Меняйло.