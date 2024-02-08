Врио главы МВД РТ навестил в больнице полицейских, на которых с ножом напал нижнекамец

Временно исполняющий обязанности министра МВД по Татарстану Алексей Соколов навестил полицейских, которые лечатся в больнице после нападения, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, 1 февраля на стоянке УМВД РФ по Нижнекамскому районе 24-летний парень напал на двух сотрудников полиции. Он несколько раз ударил стражей порядка ножом. Коллеги пострадавших полицейских задержали парня. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков, а с декабря 2023 года состоит на учете у психиатра.

Фото: © МВД по РТ

Капитана полиции Анатолия Никонорова и сержанта полиции Марселя Хакимова в тяжелом состоянии оперативно доставили в одну из ближайших районных больниц, а позже в Республиканскую клиническую больницу Республики Татарстан.

Фото: © МВД по РТ

Алексей Соколов лично пообщался с каждым из сотрудников, пожелал полицейским скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Кроме этого, он поблагодарил врачей за слаженные действия и своевременно оказанную помощь.