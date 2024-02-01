В Нижнекамске задержали мужчину, который с ножом напал на двоих полицейских

В Нижнекамске задержали мужчину, который напал на двоих полицейских. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, сегодня в районе двух часов дня на автостоянке у здания УМВД неизвестный напал на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. Злоумышленника поймали другие полицейские, которые стали свидетелями произошедшего.

Как стало известно «Татар-информу», нападавшим оказался 24-летний житель Нижнекамска. Как выяснилось, ранее он привлекался к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотиков, а с декабря 2023 года состоит на учете у психиатра.

В настоящее время пострадавшие сотрудники госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.