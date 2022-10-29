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Ру Тат
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Политика
29 октября 2022  15:16

Врио главы ДНР сообщил об обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

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Россия и Украина произвели обмен военнопленными по формуле 50 на 50. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников», — проинформировал чиновник.

При этом, по словам Пушилина, среди 50 российских бойцов «семь человек из Донецкой народной республики, двое — из Луганской народной республики».

Предыдущий обмен пленными был организован 26 октября. Тогда, по словам главы офиса Президента Украины Андрея Ермака, украинская сторона вернула десятерых военнослужащих, включая одного офицера, а также тело сражавшегося на стороне ВСУ американца Джошуа Алана Джонса.

До этого, 17 октября, Пушилин рассказал об обмене пленными по формуле 110 на 110 (фактически на Украину вернулись 108 человек, так как две женщины предпочли остаться в РФ).

#спецоперация на Украине #обмен пленными
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