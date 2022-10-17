Пушилин сообщил об обмене пленными между Украиной и РФ по формуле 110 на 110

В понедельник Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «110 на 110». Об этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России», — написал он.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.

Напомним, последний крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. В результате удалось вернуть 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса с подконтрольных киевскому режиму территорий. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который и сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.