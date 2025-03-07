Время сухура, ифтара и рекомендации по питанию: советы имама и нутрициолога

Пост (ураза) в месяц Рамадан предполагает отказ от еды и питья от утренней зари и до захода солнца. Рассказываем, когда наступает время сухура и ифтара, какую пишу лучше принимать утром и чем лучше разговеться вечером – во время ифтара.





Пост в этом году начался 1 марта и закончится 29 марта

Фото: © «Татар-информ»

Время сухура и ифтара

Пост в этом году начался 1 марта и закончится 29 марта. Мы подробно рассказывали об основных датах в Рамадан и о том, что дозволено во время уразы, в материале «Ураза-2025: когда начнется и закончится Рамадан и что запрещается мусульманину в пост».

Сухур, или утренний прием пищи, завершается с наступлением утренней зари. Ифтар – вечерний прием пищи, время которого наступает с заходом солнца.

На сайте Духовного управления мусульман Татарстана опубликован подробный календарь для различных городов и районов Татарстана. В нем обозначено время завершения сухура и время ифтара, которое приходится на вечернюю молитву «Магриб».

К примеру, в Казани сегодня, 7 марта, прием пищи нужно было закончить до 4:16, завершается время поста в 17:31, когда нужно снова поесть – совершить разговение. Завтра, 8 марта, время сухура на 3 минуты раньше – в 4:13, ифтара – немного позже, в 17:33.

Время каждый день меняется и отличается в зависимости от того в каком районе или регионе вы живете.

Что лучше есть на сухур

Утренний прием пищи, по сути завтрак, должен быть питательным, чтобы дать энергию организму и длительное чувство сытости, советует нутрициолог Амина Галимова.

В рацион рекомендует включить:

Белки. Это может быть мясо, рыба, субпродукты, яйца, творог/сыр, бобовые.

Жиры. Можно добавить к завтраку орехи, авокадо, сливочное масло, масло гхи, печень трески, оливки и оливковое масло.

Углеводы. Отдать предпочтение лучше сложным углеводам. Это, как правило, крупы. Также обязательно нужно включить клетчатку: овощи и зелень. Употребление быстрых углеводов, например сладостей, фруктов, может вызвать жажду.

Рекомендуется воздержаться от чая и кофе, так как они могут подействовать как диуретики.

Что нужно произнести после сухура

После утреннего приема пищи надо произнести намерение (ният).

Транскрипция: «Навайту ан асума саума шахри рамадана миналь-фаджри иляль-магриби халисан лиЛляхи та‘аля».

Перевод: «Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха».

Татарча (на татарском языке): «Илэхи ният кылдым, Раббым, Узеннен ризалыгын очен Рамазан уразасын тотмакка, тан беленгэннэн алып кояш баеганга кадэр».

Разговение (ифтар) следует начинать с приема воды и нескольких фиников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что лучше есть на ифтар

Разговение (ифтар) следует начинать с приема воды и нескольких фиников. Вода утолит жажду, а финики сразу же насыщают кровь глюкозой.

После лучше принять легкий суп или бульон. Затем белок (мясо птицы или рыбу), зелень и овощи. Блюда могут содержать цельнозерновые крупы. Можно добавить к ужину фрукты.

Амина Галимова считает, что нужно ограничить или полностью исключить красное мясо, сахар в чистом виде, выпечку из белой муки, жареные продукты.

Дуа для ифтара

После употребления воды и фиников следует произнести дуа (молитву).

Транскрипция: «Аллахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли яй гаффару ма каддамту ва ма аххарту».

Перевод: «О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу».

Татарча (на татарском языке): «Йэ Раббым, Узеннен ризалыгын очен генэ ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йэ Раббым, Узеннен биргэн нигъмэтлэрен белэн авыз ачам, кылган гонахларымны гафу кыл».

Нутрициолог советует до вечернего приема пищи выпить два стакана теплой воды Фото: © «Татар-информ»

Приведем ответы на несколько популярных вопросов.

Сколько нужно пить воды?

Нутрициолог советует до вечернего приема пищи выпить два стакана теплой воды. Далее до сухура лучше пить воду мелкими глотками часто и по чуть-чуть.

Минимум для взрослого человека составляет 30 мл воды на 1 кг веса. Если вес 60 кг, к примеру, нужно выпить 1,8 л.

Где в Казани можно сходить на ифтар

Во многих мечетях в месяц Рамадан проходят коллективные разговения – ифтар можно совершить вместе с единоверцами. В Казани, например, ифтары организуют в 45 мечетях. Их полный перечень здесь.

Во многих мечетях в месяц Рамадан проходят коллективные разговения Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Можно ли ходить на коллективный ифтар тем, кто не держит уразу?

Имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин считает, что лучше этого не делать.

«Ифтар подразумевает кормление постящегося. Пусть на ифтары ходят те, кто действительно держит уразу. Если же это способ приобщиться к тем, кто соблюдает пост и содержит стремление держать уразу, то это допустимо», –полагает он.

Можно ли держать уразу не каждый день?

Хайруллин считает, что самые тяжелые – первые три дня поста. Если, например, чередовать дни поста, то каждый из них будет даваться тяжело, потому что организм каждый раз будет перестраиваться.

«Зайдите один раз в этот пост и держите его до конца, все у вас получится», – уверен имам.

Рустам хазрат Хайруллин считает, что самые тяжелые – первые три дня поста Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Можно ли держать пост, если не читаешь намаз?

На сайте ДУМ РТ говорится, что совершение пятикратного намаза и пост – два из пяти столпов ислама. «Если говорить о том, оказывает ли выполнение намаза влияние на действительность уразы или нет, то ответ – однозначно не влияет», – отмечается в сообщении управления.

Хайруллин напомнил, что оба постулата обязательны для мусульманина. «За оставление намаза пишется грех, а если вы при этом еще и уразу не держите, то грех пишется и за нее отдельно», – сказал он.

Обязательно ли читать таравих-намаз?

В Рамадан совершается дополнительный вид поклонения – таравих-намаз. Он состоит из 20 ракаатов.

В хадисе Пророка Мухаммада говорится: «Тому, кто совершит таравих-намаз в месяц Рамадан, веря в благословенность этого месяца и с надеждой получить награды только от Всевышнего Аллаха, прощаются все прошлые грехи».

В Рамадан совершается дополнительный вид поклонения – таравих-намаз Фото: © Абдул-Фархан / «Татар-информ»

«За таравих-намаз мусульманину пишется очень большая награда, потому что он читается только во время уразы в месяц Рамадан. Поэтому по возможности его обязательно стоит читать. Если у вас болят ноги и вы не можете долго стоять, можно прочитать его сидя», – сообщил Хайруллин.

Таравих читать не полностью можно. «Вы можете получить 100% зарплаты, а можете сказать, что вам хватит и половины», – отметил имам.

Хайруллин уверен: чтобы легко перенести уразу, должно быть сильное намерение.

«Если вы будете в себе сомневаться, пост будет даваться тяжело. Всевышний Аллах обязательно облегчит вам эту задачу. Посмотрите на свои дела, возможно, какие-то из них следует оставить на время поста, чтобы экономить силы и не усложнять для себя этот месяц. Возможно, чтобы увеличить для себя время поклонения, благих дел и дуа, стоит уменьшить просмотр социальных сетей и количество пустых разговоров», – считает он.

«Миллиард.Татар»