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Происшествия 15 июня 2025 14:34

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

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В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском аэропорту сняли временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 11 самолетов, совершавших рейсы в столицу Татарстана.

Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА.

«Татар-информ» рассказывал, что с 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого могут возникнуть временные перебои с мобильным интернетом.

Ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в телеграм-канале.

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