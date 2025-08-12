news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 12 августа 2025 08:25

Временные ограничения на полеты ввели в Бегишево

Читайте нас в
Телеграм

Вслед за Казанью временные ограничения ввели и в аэропорту Нижнекамска. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

UPD. Как сообщает РСЧС, для международного аэропорта Бегишево объявлен режим «Ковер».

Ранее мы писали, что для международного аэропорта Казани объявлен режим «Ковер». Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность». Позднее в МЧС сообщили об угрозе атаки БПЛА в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Жителей просят спуститься в укрытия.

#аэропорт «Бегишево»
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

В Госдуме объяснили, кто из россиян может получать двойную пенсию

11 августа 2025
Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

Материнский капитал: на какие цели татарстанцы могут его потратить сразу

11 августа 2025