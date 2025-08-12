Временные ограничения на полеты ввели в Бегишево

Вслед за Казанью временные ограничения ввели и в аэропорту Нижнекамска. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

UPD. Как сообщает РСЧС, для международного аэропорта Бегишево объявлен режим «Ковер».

Ранее мы писали, что для международного аэропорта Казани объявлен режим «Ковер». Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность». Позднее в МЧС сообщили об угрозе атаки БПЛА в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Жителей просят спуститься в укрытия.