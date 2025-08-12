Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена в Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске. Жителей просят спуститься в укрытия. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

«Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие, не подходите к окнам, будьте бдительны», – отмечается в сообщении.

Фото: скриншот

Напомним, на территории Татарстана с 7:25 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность». Для международного аэропорта города Казань объявлен режим «Ковер». Как сообщает Росавиация, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.