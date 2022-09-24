Временно закрывается движение по мосту через озеро Нижний Кабан в Казани

На два дня, 24 и 25 сентября, в столице Татарстана полностью закрывается движение автомобильного транспорта, в том числе общественного, по мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Причиной перекрытия движения является обследование, по итогам которого будет принято решение о том, на какое время мост останется закрытым для транспорта. Обследование необходимо потому, что сооружение находится в аварийном состоянии, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Решение перекрыть движение в обоих направлениях по мосту было принято из-за необходимости провести большой объем работ на объекте и сложности мостовой конструкции. Также это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения, уточнили в комитете.

Пешеходы смогут пользоваться действующим пешеходным мостом через озеро Нижний Кабан, который является частью набережной. Для объезда перекрытого участка автобусы №5, 25, 43, 68, 71 и 77 будут следовать по измененной схеме движения.

Для экономии времени казанцам советуют доезжать до места ремонтных работ на улице Назарбаева и обходить перекрытый участок через озеро Нижний Кабан по пешеходному мосту. Автомобилистов же просят заранее выбирать свой маршрут.

Мост через озеро Нижний Кабан был признан аварийным после проведения обследования в 2019 году. Сначала по нему ограничили движение тяжеловесной техники. После окончания работ количество полос движения здесь вырастет с шести до восьми. Полностью завершить реконструкцию предполагается к концу 2023 года, о чем сообщал «Татар-информ».