В Казани реконструкцию автомобильного моста через Кабан хотят завершить к концу 2023 года

В столице Татарстана началась реконструкция автомобильного моста через озеро Кабан по улице Назарбаева. Завершить работы предполагается к концу 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие демонтируют пешеходную часть моста и переустраивать сети электроснабжения. Также они завозит грунт для обустройства искусственной насыпи.

После проведенного в 2019 году обследования выяснилось, что мост является аварийным. После этого было ограничено движение по нему тяжеловесной техники.

Сейчас по мосту нельзя ездить со скоростью более 40 км/ч, а масса автомобильного транспорта не может превышать 15 тонн на ось. На период основных работ здесь поэтапно будут закрываться полосы для движения. Впрочем, всегда будут доступны по две полосы в каждую сторону.

При этом строительные работы не затронут существующий пешеходный мост, который проходит на нижнем уровне и замыкает набережную, уточнили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

После завершения работ количество полос движения на мосту вырастет с шести до восьми. Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию планируется к ноябрю 2024 года.