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Экономика
6 апреля 2022  16:10

Временно закрытые аэропорты на юге России получат субсидии

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Аэропорты юга России, которые были временно закрыты, получат субсидии. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства», — рассказал на брифинге министр транспорта страны Виталий Савельев.

Он отметил, что мера поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным для того, чтобы воздушные гавани могли восстановить те потери, которые получили.

Ранее сообщалось, что Росавиация вновь продлила ограничения на полеты самолетов в аэропорты ряда регионов южной и центральной части России.  

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