Росавиация продлила ограничения на полеты на юг РФ

Росавиация продлила ограничения на полеты самолетов в аэропорты ряда регионов южной и центральной части России. Запрет будет действовать минимум до 13 апреля.

«До 13 апреля 2022 года 03:45 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации вновь рекомендовали перевозчикам организовать доставку пассажиров на автобусах от аэропортов таких городов, как Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничение было введено 24 февраля, когда Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины.

