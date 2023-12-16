Временно исполяющим обязанности военного комиссара РТ назначен Алексей Денькин

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Татарстана, как стало известно «Татар-информу», назначен полковник Алексей Денькин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее агентство сообщало – накануне стало известно, что Сергей Погодин покидает должность военкома РТ. Сегодня на традиционном еженедельном совещании в Кабинете Министров Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».

По информации агентства, до Нового года Сергей Погодин будет сдавать дела, все еще находясь на должности военкома. Ожидается, что новый военный комиссар будет назначен после Нового года, уже в 2024-м.