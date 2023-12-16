news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 16 декабря 2023 10:52

Временно исполяющим обязанности военного комиссара РТ назначен Алексей Денькин

Скопировать ссылку

Временно исполняющим обязанности военного комиссара Татарстана, как стало известно «Татар-информу», назначен полковник Алексей Денькин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранее агентство сообщало – накануне стало известно, что Сергей Погодин покидает должность военкома РТ. Сегодня на традиционном еженедельном совещании в Кабинете Министров Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ему орден «Дуслык».

По информации агентства, до Нового года Сергей Погодин будет сдавать дела, все еще находясь на должности военкома. Ожидается, что новый военный комиссар будет назначен после Нового года, уже в 2024-м.

#военный комиссар РТ #Сергей Погодин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100