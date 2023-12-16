«Мы гордимся, что изменили отношение к службе в армии»: чем запомнится военком Погодин

Информация о том, что военный комиссар Сергей Погодин покидает свой пост, стала известна накануне вечером

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родился на Дальнем Востоке, служил в Германии и на Северном Кавказе

Сегодня в Кабинете Министров РТ на традиционном субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил военного комиссара Сергея Погодина орденом «Дуслык». Тот в ответ выразил благодарность за многолетнюю совместную работу. О том, что он покидает пост военного комиссара республики, стало известно накануне вечером.

Погодин был назначен военным комиссаром Татарстана Указом Президента Российской Федерации 23 марта 2006 года.

Сергей Погодин 17 лет пробыл на посту военного комиссара Республики Татарстан Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Родился Сергей Погодин 22 марта 1956 года в Хабаровске. В 21 год окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

С 1977 по 1982 год проходил военную службу на должностях командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты в Группе советских войск в Германии. С 1982 по 1984 год был начальником штаба, заместителем командира мотострелкового батальона в Киевском военном округе.

Все это время не останавливался в получении новых знаний и в 1987 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Получив диплом, стал командиром отдельного батальона танковых огневых точек укрепленного района общевойсковой армии. Он продвигался по карьерной и служебной лестнице и в 1999 году, окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, стал заместителем командующего 58-й армией в Северо-Кавказском военном округе.

Высокое звание генерал-майора Погодину было присвоено Указом Президента Российской Федерации 22 февраля 2001 года.

Сергей Погодин: «Как у человека одна мать, так одна и Родина. Никто не заменит родную мать, как ничто не заменит Родину» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», а также множеством ведомственных медалей.

Генерал-майор Погодин присутствовал едва ли не на каждой торжественной церемонии по отправке татарстанских призывников. Выступал перед ними с напутственным, отцовским словом.

«Людям дается почетное и уважительное звание. Самое высокое и почетное звание – это защитник Отечества. Как у человека одна мать, так одна и Родина. Никто не заменит родную мать, как ничто не заменит Родину. Она вырастила тебя на своих просторах, пропитала своим воздухом, отдала тебе все самое светлое и доброе, ты стал человеком. Как мать нуждается в тебе, так и Родина нуждается в твоей любви и защите. Защищать Родину – почетная, ответственная обязанность. Крепкая армия была и остается основой целостности и безопасности государства, воины всегда пользовались любовью народа. Служба – нелегкая, но ответственная и почетная. Надев военную форму, гордитесь ею, не осрамите честь мундира. Помните самые дорогие сердцу слова: Родина, дружба, братство», – традиционно напутствовал призывников военком Татарстана.

План по призыву республика выполняла в полном объеме, призыв на срочную службу в Татарстане проходит максимально открыто Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня наши ребята с желанием идут выполнять свой конституционный долг»

В одном из интервью «Татар-информу» Сергей Погодин говорил, что работу призывной комиссии Татарстана оценивают как успешную. План по призыву республика выполняла в полном объеме. Он всегда подчеркивал, что призыв на срочную службу в Татарстане проходит максимально открыто, поэтому большая часть новобранцев с охотой идут в армию.

«Одним из основных результатов успешной работы призывной комиссии Республики Татарстан является качество выполнения задания по комплектованию воинских частей молодым пополнением, в том числе по видам, родам войск, другим войскам, воинским формированиям и органам», – говорил Сергей Погодин.

Военком не раз отмечал, что Военный комиссариат РТ, ДОСААФ, Союз ветеранов, министерства образования и молодежи вполне эффективно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи в Татарстане. Это позволило в какой-то момент переломить устоявшееся в обществе негативное отношение к службе в армии.

«Мы гордимся, что смогли переломить в республике общественное мнение в обязательности прохождения гражданами военной службы и сегодня наши ребята с желанием идут выполнять свой конституционный долг. В республике выстроена целая система по военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению привлекательности прохождения гражданами военной службы», – говорил Сергей Погодин.

Венком поддерживал раненых, семьи участников СВО и в последний путь провожал тех, кто отдал жизнь, защищая Родину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эти слова военного комиссара, сказанные ровно за два года до начала СВО, нашли свое подтверждение. Татарстанцы добровольно вступали в именные батальоны «Алга» и «Тимер» и встали на защиту нашего Отечества.

Военком поддерживал раненых, семьи участников СВО и в последний путь провожал тех, кто отдал жизнь, защищая Родину.

«Военные – это особый крепкий народ, для которого военная служба – не просто выбор профессии, а судьба и призвание. Вы верой и правдой служили и продолжаете служить Отечеству», – говорил генерал-майор.