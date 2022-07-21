Вратарь «Рубина» Никита Медведев перешел в «Ростов»

Голкипер «Рубина» Никита Медведев перешел в «Ростов». Об этом сообщается на сайте Российской Премьер-лиги, где 27-летний футболист уже заявлен в качестве игрока желто-синих.

Напомним, футболист перешел в «Рубин» в августе 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне вратарь провел единственный матч за команду Леонида Слуцкого в последнем туре чемпионата против «Уфы» (1:2).

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что в случае ухода Медведева, казанский клуб подпишет контракт с бывшим вратарем «Уфы» Александром Беленовым.

Также ранее «Рубин» пригласил на просмотр защитника сборной Ирака Али Аднан Казима.