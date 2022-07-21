Доводил сборную до 1/2 финала ЧМ и ездил на войну: в «Рубин» прибыл защитник из Ирака

Защитник сборной Ирака по футболу Али Аднан Казим прибыл в расположение «Рубина» и пройдет просмотр в казанской команде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В активе 28-летнего футболиста выступление за такие клубы как турецкий «Ризеспор», итальянские «Удинезе», «Аталанта», а также канадский «Ванкувер Уайткэпс». Кроме того, за плечами Али 7 забитых мячей, а также 81 матч за национальную команду Ирака.

Стоит отметить, что карьера футболиста весьма специфична: в 2013-м году на молодежном чемпионате мира Казим вместе со своей сборной добрался до стадии полуфинала, а уже спустя год был запечатлен в военной форме и бронежелете в составе Вооруженных сил Ирака.

Последним клубом левого защитника является датский «Вайле», за который футболист выступал на протяжении сезона 2021/22. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость иракца в 350 тысяч евро.