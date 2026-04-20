Вратарь «КАМАЗа» об Акинфееве: «Он входит в топ голкиперов Европы за последние 20 лет»

Воспитанник и голкипер ФК «КАМАЗ» Артур Анисимов поделился мнением об уровне игры 40-летнего вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева, а также вспомнил о совместном проведенном матче.

– Как ты относишься к Игорю Акинфееву, который в 40 лет до сих пор выступает на профессиональном уровне?

– Считаю и в 40 лет можно прибавлять во всех аспектах игры. А у Игоря такой огромный опыт, что ему даже можно просто следить за своими физическими кондициями. Он гений, с 16 лет играет на профессиональном уровне, очень круто читает игру и по-моему мнению, входит в топ сильнейших голкиперов Европы за последние двадцать лет.

Акинфеев видит как расположено тело у бьющего игрока и точно предугадывает, куда мяч полетит. Смотришь, там удар с такой силой летит, а Игорь уже там на ногах в этом углу стоит спокойно. И это его сильная сторона на протяжении всей футбольной жизни. Кроме того, вызывает уважение и то, что он всю карьеру провел в одном клубе.

– Удавалось играть против него?

– Однажды я проводил товарищескую встречу против ЦСКА и был капитаном. И перед игрой мы обменялись вымпелами. Я до сих пор храню совместное фото. Это была моя детская мечта – сыграть с ним. Я всегда следил за ним и пересматривал видеонарезки с его участием: как он двигается, как стоит, в какой позиции находится, как бьет по мячу и так далее, – ответил Анисимов в интервью «ТИ-Спорту».

Артур Анисимов провел 195 матчей в Первой лиге и 2 матча - в РПЛ. В послужном списке 33-летнего голкипера два клуба: «КАМАЗ» и «Нижний Новгород».

В сезоне-2025/26 он сыграл в 21 встрече за набережночелнинскую команду.