Артур Анисимов: «Женский футбол долго смотреть не могу, лучше Лигу чемпионов 1999 года»

Вратарь и воспитанник ФК «КАМАЗ» Артур Анисимов рассказал о своем опыте в РПЛ, совместной работе с Александром Кержаковым и Платоном Захарчуком и матче против Игоря Акинфеева, а также за счет чего набережночелнинская команды вырвалась вперед в текущем сезоне и многое другое. Подробнее - в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту».





Артур Анисимов: «Мне всегда нравилось конкурировать в любом возрасте»

– Артур, помнишь свой дебютный матч за «КАМАЗ»?

– Я дебютировал за основной состав «КАМАЗа» в Кубке России в 2012 году в Ижевске. Этот матч я запомнил на всю жизнь. Он сложился очень драматичным. Мы закончили встречу со счетом 3:3. Я проиграл серию пенальти – 5-4.

– Тяжело было психологически принять первое поражение на профессиональном уровне?

– Скорее наоборот, у меня было больше радости и положительных эмоций, что я, наконец, могу попробовать свои силы на профессиональном уровне. Сама игра сложилась очень интересной, поэтому сложно забыть.

– В какой лиге тогда выступал за «КАМАЗ?

– Наша команда снялась с ФНЛ (Первая лига - прим. «ТИ-Спорт») и мы начали выступать во второй лиге. У нас сложилась молодая боевитая команда. Тогда многие местные ребята перешли из дубля в основной состав.

– Какой на тот момент был уровень конкуренции в команде?

– Основным вратарем был Егор Лунев, а также я и молодой Рустем Нуртдинов. Не могу сказать, что было сложно, мне всегда нравилось конкурировать в любом возрасте. Интересно проявлять себя на тренировках, в каждом упражнении быть лучше, чем твои коллеги.

«Тогда мне стало ясно, что игровые тренировки – это не шутки и важно постоянно держать концентрацию»

– В недавнем интервью нашему изданию главный тренер Антон Хазов сказал, что в «КАМАЗе» сейчас два основных вратаря: ты и Евгений Замерец. Кроме того, есть еще два молодых голкипера - Вячеслав Коробов и Роман Гращенков. Как вы делите между собой сетку ворот?

– Отличная конкуренция. Вообще ребята все работоспособные и воспитанные. Интересно с ними общаться. Если говорить о молодежи, то это вообще другое поколение, не такое, как было во времена моей молодости. Интересно общаться с ними и наблюдать за тем, как они смотрят на этот мир и вообще на футбол. Теперь я перешел на другую сторон, - моя очередь делиться с ними своим опытом.

– Ты ведь тоже, будучи молодым вратарем, часто привлекался к тренировкам с основной команды. Ты помнишь, какие советы тебе давали старшие товарищи?

– Тогда в команде был опытный вратарь из Самары - Денис Вавилин и воспитанник школы ЦСКА Дмитрий Абакумов. Мне очень нравились эти ребята. Они помогали мне во всём: Денис много подсказывал, как занимать наиболее выгодную в тот или иной момент, а на Диму можно было просто смотреть и учиться. Он был ярким примером для меня. Я хотел во всём подражать ему и играть как он. Абакумов был быстрый, техничный, пластичный, резкий - очень нравилась его игра. Кроме того, в команде было много опытных футболистов, которые охотно делились своим бесценным опытом.

– Можешь вспомнить какой-то яркий момент, который тебя многому научил?

– Помню однажды у нас был двусторонний матч, и я ошибся в одном эпизоде. После этого ко мне подошел капитан команда – защитник Антон Гудукин и сказал: «Вот представляешь, если бы это была официальная встреча, ты бы у моих детишек сейчас курточки отобрал». Он имел ввиду, что я бы лишил свою команду премиальных. Тогда мне стало ясно, что игровые тренировки – это не шутки и важно постоянно держать концентрацию и выжимать из себя максимум. Это был хороший урок для меня.

О Платоне Захарчуке: «Будучи ребенком я стоял позади ворот во время официальных матчей и следил за каждым его движение»

– В «КАМАЗе» очень развита преемственность поколений. Платон Захарчук является уроженцем Набережных Челнов и выступал ранее за местную команду, а сейчас работает тренером по вратарям. Возможно помнишь его в бытность игроком?

– Я узнал о нем в первую очередь из рассказов моего отца. Ранее они вместе играли в одной команде. Папа мне рассказывал о том, как он человек. Я наблюдал за его игрой по телевизору в Премьер-лиге. После того, как он снова вернулся в «КАМАЗ, я будучи ребенком и являясь воспитанником ФК «КАМАЗ», все время стоял позади ворот во время официальных матчей и следил за каждым его движением.

– Каковы ощущения, тренироваться под началом своего кумира?

– Я успел потренироваться под его руководством, еще когда команду возглавлял Роберт Евдокимов. Тогда он только начинал свою тренерскую карьеру. И уже тогда мне очень нравилось с ним работать. Он много подсказал и разговаривал со мной. Каждый наш разговор откладывался у меня в памяти.

– Что можешь отметить о методах его работы?

– У вратарей отдельная каста и отдельный наставник. Я бы выделил интенсивные тренировки. Мы все время работаем на пределе своих возможностей и, тем самым, постоянно находимся в хорошей физической готовности. Это помогает и психологически лучше себя чувствовать в воротах. Платон Платонович умеет подбирать правильные слова в нужный момент. К примеру, во время небольшого разговора перед игрой, он может за правильные ниточки потянуть и направить мысли в нужное русло, чтобы в голове всё было спокойно.

«Главную роль для вратаря в любом виде спорта играет психология»

– В хоккее значимую роль для голкипера играет психология. Как ты считаешь, что главное для вратаря в современном футболе?

– Безусловно, на первый план выходит психология, потому что большую часть матча находишься наедине с самим собой. Нельзя в голову запускать какие-то лишние мысли, необходимо быть быть всегда в игре, сконцентрированным и включённым на сто процентов. И я думаю, главную роль для вратаря в любом виде спорта играет психология, а потом уже физические и технические кондиции.

– А что можешь выделить из последнего?

– На мой взгляд, переломный момент в футболе случился в 2014 году после чемпионата мира. Когда Мануэль Нойер кардинально изменил игру вратарей и футбольных команд в целом. Теперь нужно постоянно быть вовлечённым в игру, хорошо владеть ногами, быть оснащенным технически и постоянно помогать партнерам в сохранении мяча для своей команды. Полевые футболисты сейчас чаще взаимодействуют со своими вратарями.

– Предыдущий наставник «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов пропагандировал игру от вратарей в развитии первых атак…

– Да, всё верно, для Ильдара Раушановича это очень значимый фактор. Я поддерживал связь с ним еще до возвращения в «КАМАЗ» из «Нижнего Новгорода». И уже тогда он мне говорил, что их команде нужен вратарь, который играет ногами. Для него было важно, чтобы голкипер был сильно задействован в атакующих действиях, хорошо начинал атаки, сохранял мяч для команды в сложных ситуациях.

– Как сам относишься к таким нововведениям?

– Если честно, я рад, что футбол вошёл именно в такое русло, потому что я много играл как полевой игрок в детстве. Мне нравилось находиться в центре поля, также я пробовал себя в нападении. Так что я почувствовал себя очень комфортно, когда тренеры начали использовать вратарей в таком отношении. Раньше ключевое для вратаря было –просто защищать свои ворота в нужный момент, поэтому они играли как можно проще и отбивали мяч от своих ворот не сохраняя его для своей команды.

«Не могу смотреть женский футбол, через пятнадцать минут его хочется переключить»

– Ты упомянул, что в детстве был полевым игроком. Как ты попал в ворота?

– Я начинал как полевой и играл слева или в центре полузащиты. В один момент в нашей команде 1992 года рождения не оказалось вратаря и поставили меня. Уже не помню почему, может никого выше по росту не оказалось. Мне вообще очень не нравилось. Я папе постоянно говорил об этом, что хочу снова в поле, но он уговаривал, мол, если тренер так видит, значит – так надо.

– Твой папа тоже бывший профессиональный футболист?

– Мой папа всю жизнь в футболе. В молодости он играл слева в защите в альметьевском «Алнасе», а также за «КАМАЗ-Автоцентр». Обе команды выступали во второй лиге. После завершения карьеры работал массажистом, а затем начальником команды в набережночелнинского ФК «Сатурн». Параллельно отучился на юриста и сейчас работает в данном направлении в ФК «КАМАЗ».

– Насколько известно, у вас вся семья футбольная – сестренка тоже занималась футболом…

– Изначально она заниматься большим теннисом. В первой школе в десятом комплексе набирали женскую футбольную команду и кто-то из девчонок ее заманил в женскую футбольную команду. Родители были против ее нового увлечения, поэтому она тайком с теннисной ракеткой ходила на тренировки по футболу. Позднее, во время учебы в Казани играла за студенческую команду «Мирас» на позиции защитника. После этого ее пригласили в ФК «Кубаночка» (Кубань), где она отыграла несколько сезонов, а затем переехала в Самару. Профессиональную карьеру закончила в этом году. Свой последний сезон провела за «Рязань ВДВ». В этой же команде получила административную должность и сейчас работает на благо женского рязанского футбола.

Бывало обменивались мнениями об игре. Она советы иногда спрашивала у меня в той или иной ситуации. Но если честно, я больше пятнадцати минут женский футбол смотреть не могу, потому что двенадцать из них мяч в ауте (смеется). И хочется переключить и поставить какую-нибудь запись Лиги чемпионов 1999 года.

«Уровень российского футбола ниже не стал, упал уровень легионеров, приезжающих в последнее время из-за рубежа»

– Согласен ли с утверждением, что уровень российского футбола в последнее время упал?

– Думаю раньше уровень футбола считался выше, потому что уровень легионеров приезжающих из-за рубежа к нам был выше. А что касается уровня российских футболистов – ниже он не стал. Да, к сожалению, сейчас нет возможности выступать на международных соревнованиях и конкурировать с лучшими футболистами мира. В этом действительно есть небольшая просадка на мой взгляд. Однако, если посмотреть на то, какие сейчас условия у крупнейших футбольных академий «Краснодара», ЦСКА, «Локомотива», «Зенита»… Они выдают очень сильных и качественных футболистов, которые могут играть на любом уровне. Надеюсь, вскоре вернемся на мировую арену и всё встанет на свои места.

– В твоем послужном списке значится всего два клуба: «КАМАЗ» и «Нижний Новгород». Последний даже выступал в РПЛ и ты прошел путь от второго дивизиона до «элиты» российского футбола вместе с командой. Расскажи об этом…

– Изначально «Нижний Новгород» именовался «Волгой-Олимпией». Выступать во второй лиге я начал именно за этой команде. Через сезон мы совершили повышение в классе в Первую лигу, а еще через несколько лет - в РПЛ. Я играл практически все матчи во Второй и Первой лигах. А вот в Премьер-лиге закрепиться не удалось. Провел всего несколько встреч.

Вообще с теплотой в душе вспоминаю это время. Было здорово, команда менялась на глазах. При этом костяк оставался прежним. Кстати, в Первой лиге к нам присоединился нынешние наставники «КАМАЗа» - Антон Геннадьевич Хазов и Дмитрий Борисович Полянин. С ними тоже удалось поиграть на одном футбольном поле. Они являлись старожилами нижегородского футбола.

– Какое-то время ты даже носил капитанскую повязку. Насколько это большая ответственность?

– Капитанскую повязку я получил при наставнике Дмитрие Черышеве. На тот момент я находился более четырех лет в команде. Я чувствовал себя уверенно в этой роли. Мне не трудно было находить какие-то напутственные слова перед матчами. Со всеми партнерами сложились хорошие отношения. Так что для меня не составляло никакого труда быть капитаном.

«РПЛ - лучшая лига в России»

– В Премьер-лиге за «Нижний Новгород» ты провел всего две встречи. Чем запомнился этот опыт?

– Безусловно, интересный опыт. РПЛ - лучшая лига в России и интересно было соперничать с с сильнейшими футболистами и мастерами. Жаль, что не удалось в этом чемпионате провести больше матчей, но такова судьба. Возможно на тот момент не соответствовал требованиям, хотя шансов было, считаю, предостаточно.

– В первый сезон в Премьер-лиге команду возглавлял Александр Кержаков. Что запомнилось из совместно опыта работы с ним?

– Под его руководством мы провели первый и полноценный сезон в Премьер-лиге. И тогда я сыграл свой первый матч в РПЛ. По итогам сезона сохранили прописку в «элите». Мы старались брать максимальное количество очков в каждом матче. Примечательно, что на тот момент Александр Анатольевич был молодым тренером и у него не было опыта работы с командами высшего ранга.

– Как сложилось так, что судьба тебя снова свела судьба с родным клубом с «КАМАЗом»?

– Я уже говорил ранее, что мы с Ильдаром Раушановичем постоянно поддерживали связь. И он уговаривал меня вернуться домой, тем более, что в последний сезон в «Нижнем Новгороде» я ни разу не получил игровой практики. После окончания контракта с нижегородцами я уехал в Набережные Челны. Я понимал, что засиделся на одном месте и хотел почувствовать новый вызов для себя.

Ильдар Раушанович, в свою очередь объяснил, что хочет от меня на футбольном поле и заявил, что мы будем стремиться к выходу в Премьер Лигу, несмотря на финансовые или иные сложности. В конечном итоге так и получилось, что у нас сложилась команда, которая в настоящий момент ведет борьбу за путевку в РПЛ.\

О совместной игре с Антоном Хазовым и Ильдаром Ахметзяновым: «Сейчас они оба перешли в роль тренеров, так что нужно держать дистанцию»

– Если не ошибаюсь и с экс-наставником «КАМАЗа» Ильдаром Ахзметзяновым, как и с Антоном Хазовым, ты успел поиграть в одной команде. Было ли необходимо перестраиваться после того, как у них сменился статус с игрока на тренера ?

– Игроки немного по-другому общаются друг с другом это другая атмосфера. Сейчас они оба перешли в роль тренеров, так что нужно держать дистанцию. Сейчас они отвечают за результат полностью и нужно помогать им во всём.

– Сложно было вернуться в строй?

– Думаю, да, некие проблемы возникали у меня в игре. Безусловно, сказывается отсутствие игрового опыта, когда наблюдаешь за футболом только со стороны и играешь лишь товарищеские матчи. Нужно снова поймать игровые расстояния, ритм игры, почувствовать концентрацию все девяносто минут. Однако после шести-семи матчей после начала чемпионата я снова вошел в колею.

– Что можешь сказать о своих ощущения после возвращения в Набережные Челны?

– Уезжая из Нижнего Новгорода я познакомился с моей будущей супругой Ольгой. Совместную жизнь мы начали как раз в Набережных Челнах. Сейчас мы работаем вместе в «КАМАЗе» она является реабилитологом в нашей команде.

– Кто приходит тебя поддерживать во время домашних матчей?

– Все были рады, когда я вернулся обратно в родной клуб. На стадион меня приходят поддерживать все родственники и друзья детства. Здорово играть при домашних трибунах, когда все за тебя болеют. Город живет футболом.

«Российские вратари всегда были самые сильные в мире на мой взгляд. Пример тому, Матвей Сафонов»

– Кого можешь выделить из вратаре в Первой лиге и в РПЛ?

– В Первой лиге мне очень нравится Сергей Волков из «Родины», Даниил Фролкин из «Факела» и выделю своего конкурента по команде Евгения Замереца. Из РПЛ выделю всех тех, кто сейчас удостаивается вызова в сборную России: Станислав Агкацев из «Краснодара», Максим Бориско из «Балтики». Все ребята, на мой взгляд, умеют играть в воротах и имеют все качества, чтобы выступать на любом уровне. Наши (российские – прим.ред.) вратари всегда были самые сильные в мире на мой взгляд. Пример тому, Матвей Сафонов, который сейчас играет за ПСЖ.

– А как ты относишься к Игорю Акинфееву, который в 40 лет до сих пор выступает на профессиональном уровне?

– Считаю и в 40 лет можно прибавлять во всех аспектах игры. А у Игоря такой огромный опыт, что ему даже можно просто следить за своими физическими кондициями. Он гений, с 16 лет играет на профессиональном уровне. Он очень круто читает игру и по-моему мнению, входит в топ сильнейших голкиперов Европы за последние двадцать лет.

Акинфеев видит как расположено тело у бьющего игрока и точно предугадывает, куда мяч полетит. Смотришь, там удар с такой силой летит, а Игорь уже там на ногах в этом углу стоит спокойно. И это его сильная сторона на протяжении всей карьеры. Кроме того, вызывает уважение и то, что он всю карьеру провел в одном клубе.

– Удавалось играть против него?

– Однажды я проводил товарищескую встречу против ЦСКА и был капитаном. И перед игрой мы обменялись вымпелами. Я до сих пор храню совместное фото. Это была моя детская мечта – сыграть с ним. Я всегда следил за ним и пересматривал видеонарезки с его участием: как он двигается, как стоит, в какой позиции находится, как бьет по мячу и так далее..

– А сам бы смог играть до 40 лет, как думаешь?

– Вообще очень хочется как можно дольше играть в футбол. Пока есть силы я точно буду это делать, потому что мне очень нравится тренировочный процесс, подготовка к играм, ажиотаж за неделю перед встречей, атмосфера перед и во время матчей. Думаю, такие эмоции будет сложно найти в обычной жизни. Так что буду стараться следить за своим телом и серьёзно подходить к этому вопросу, чтобы играть как можно дольше.

О традиции в команде «коридорах»: «Бывает, что просто нужно побить кого-то»

– С кем больше всего взаимодействуешь из нынешних партнеров по команде?

– С капитаном и нападающим Русланом Аюкиным. Мы с ним с детства знакомы и мой папа даже в тренировал его. На профессиональном уровне начали выступать одновременно и даже во время выездов живем в одном номере. Также со всеми ребятами моего возраста и с молодежью мне тоже нравится поддерживать общение. Интересно чем живет нынешнее поколение, как оно рассуждает и в целом приятно делиться с ними своим опытом.

– Как относишься к собственным ошибкам?

– Если ошибок не будет, то не будет и прогресса, так что они всегда были, есть и будут даже у футболистов мирового уровня. Главное то, какой опыт из этого впоследствии извлечен.

– Самый выгодный обзор на поле, пожалуй, с позиции вратаря. Как часто удается что-то подсказывать полевым игрокам?

– На самом деле это огромная часть игры вратаря. Во время матчей постоянно нужно разговаривать со своими партнерами. Чем больше взаимодействия, тем лучше для твоих ворот и тем меньше опасных эпизодов будет возникать.

– В вашей команде есть такая преемственность. Она называется «коридор». Расскажи, что это вообще такое?

– Да это своеобразная традиция, так скажем, для настроения мы ее проводим. У нас в команде даже есть человек, который за это отвечает – Саша Дерюгин. Он следит за тем, кто как-то провинился, к примеру, опоздал на тренировку или где-то ошибся. Либо наоборот – кто-то из игроков команды отличился, - стал лучшим игроком прошедшего матча. Эти люди проходят через своеобразный коридор из игроков, - а мы хлопаем им по спине. Бывает, что просто нужно побить кого-то (Смеется).

«Мы одна из самых забивающих команд в ФНЛ»

– Насколько известно, сейчас до сих пор команду закрывают на так называемый карантин перед игрой. Как к этому относишься?

– умаю в России эта традиция не исчезнет (Смеется). Раньше у нас был своя база и мы перед игрой находились там. Сейчас нас собирают в гостинице – ничего не поменялось.

– Как оценишь успехи нынешнего сезона и чем он кардинально отличается от предыдущих?

– Я думаю, что в этом сезоне ключевое решение принял Ильдар Раушанович, оставив основной костяк команды. Плюс клуб пополнили игроки, которые в определённые периоды карьеры играли вместе, например, пришли Давид Хабаев, Давид Караев, Мухаммад Султонов. На мой взгляд, на основе этого произошел определенный симбиоз. Мы начали сезон с места в карьер. В предыдущие года много людей в команде менялось и пока мы сыграемся - проходило много времени. И под конец мы думали о том, как сохранить прописку в лиге, а не бороться за высокие места.

– С чем связана череда ничейных результатов во второй половине чемпионата после зимнего перерыва?

– Сложно сказать. На самом деле моментов во всех прошедших матчах с нашей стороны было много, просто не получалось их реализовать до конца. Возможно какое-то невезение. Вместе с тем, не скажу, что вторая половина чемпионата идет плохо. Мы также продолжаем готовиться к ближайшим матчам. Уверен, мы выдадим хорошую концовку и оставшиеся матчи будем побеждать и радовать наших болельщиков и обязательно поборемся за стыковые матчи.

– Как ты считаешь, в чем сильная сторона нынешнего коллектива «КАМАЗа»?

– У нас хороший сплав опыта и молодости: опытные футболисты, которые знают эту лигу и молодежь, голодная до побед. Мы стараемся максимально бежать вперед, не задерживая мяч в середине поля, создаем быстрые выстрелы в атаку, которые очень хорошо работают в нашей лиге. Недаром мы одна из самых забивающих команд в ФНЛ.