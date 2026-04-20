Вратарь ФНЛ: «РПЛ - лучшая лига в России»

Голкипер «КАМАЗа» Артур Анисимов в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» рассказал об опыте в Премьер-лиге.

– В Премьер-лиге за «Нижний Новгород» ты провел всего две встречи. Чем запомнился этот опыт?

– Безусловно, интересный опыт. РПЛ - лучшая лига в России и интересно было соперничать с с сильнейшими футболистами и мастерами. Жаль, что не удалось в этом чемпионате провести больше матчей, но такова судьба. Возможно на тот момент не соответствовал требованиям, хотя шансов было, считаю, предостаточно.

На счету Артура Анисимова 195 матчей в Первой лиге и 2 матча в РПЛ. В послужном списке 33-летнего голкипера два клуба: «КАМАЗ» и «Нижний Новгород».

В сезоне-2025/26 он провел 21 встречу за набережночелнинскую команду.