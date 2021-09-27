Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов занимает 2-е место в КХЛ по коэффициенту надежности

Тимур Билялов

Фото: www.ak-bars.ru

26-летний голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов занимает 2-е место в КХЛ по показателю «коэффициент надежности». Казанский вратарь, пропускает в среднем 0,97 шайбы за 60 минут игры.

Лучший показатель в лиге у голкипера «Авангарда» Василия Демченко (0,92). Остальные вратари в КХЛ пропускают больше одной шайбы в среднем за 60 минут игрового времени.

Топ-10 по коэффициенту надежности голкиперов КХЛ. Данные на утро 27.09.2021.

Еще один представитель «Ак Барса» – Игорь Бобков – занимает в данном рейтинге 10-е место. Он пропускает шайбы в среднем в два раза чаще, чем Билялов – коэффициент надежности 1,96.

Напомним, что накануне «Ак Барс» в Казани обыграл московский «Спартак» со счетом 3:1.