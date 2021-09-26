«Ак Барс» продлил победную серию до пяти матчей

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» со счетом 3:1 обыграл столичный «Спартак», забрасывая по шайбе в каждом периоде. Это пятая победа казанцев подряд.

Победная серия неминуемо стабилизирует игру «Ак Барса». Но на этот раз тренерский штаб казанской команды произвел два изменения в составе: матч пропустили нападающие Данис Зарипов и Артур Бровкин. Вместо них сыграли Джордан Уил, оклемавшийся после болезни, и Никита Лямкин. Ворота хозяев вновь защищал Тимур Билялов.

В первом периоде соперники быстро создали несколько голевых моментов. И после того, как спартаковцы упустили свой шанс, в ответной атаке казанцы воспользовались образовавшейся возможностью. Красивый проход через всю площадку Ильи Сафонова, нелогичный бросок с острого угла в ближний угол — 1:0. Первый гол нападающего в чемпионате. Впрочем, недолго хозяева вели в счете. Активная игра москвичей привела к ответной шайбе, когда на добивании отличился защитник гостей Александр Никишин, 1:1.

И во втором периоде «Спартак» ни в чем казанцам не уступал. Вратари постоянно были в игре. Команды не использовали массу голевых моментов, пока в концовке периода на добивании не отличился Кирилл Петров, забросивший свою 101-ю шайбу за «Ак Барс». Но открытый хоккей торжествовал по-прежнему.

В третьем периоде казанцы свою «дежурную» шайбу, по одной за период, тоже забросили. Артем Галимов бросил, рикошет от конька защитника «Спартака» — 3:1. Пятая победа подряд при далеко не оптимальной игре «Ак Барса».

После 11 матчей в активе казанцев теперь 15 очков и четвертое место. В следующем туре 29 сентября «Ак Барс» сыграет в столице Финляндии Хельсинки с «Йокеритом».

«Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили: Сафонов (7), Петров (37), Галимов (53) — Никишин (11).

Штраф: 8–10.

«Ак Барс»: Билялов; Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Юдин — Журавлев, Кагарлицкий — Уил — Коваленко; Адамчук — Рукавишников, Воронков — Галимов — Сафонов; Квартальнов — Лямкин, Тарасов — Линдхольм — Петров.