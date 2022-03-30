Вратарь «Ак Барса» Билялов: «Провалились по-жесткому, подвели всю республику»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал вылет казанского клуба из первого раунда Кубка Гагарина. Напомним, команда Дмитрия Квартальнова в шести матчах проиграла серию омскому «Авангарду».

«Провалились по-жёсткому. Мы подвели себя, болельщиков, всю республику. И ничего хорошего в этом нет, – Тимур Билялов после Олимпиады не успел прийти в себя, чтобы вытащить команду в следующий раунд. – Хочется извиниться за такой ранний вылет, мы не продлили праздник хоккея болельщикам, по которому все соскучились. В следующем сезоне попробуем доказать, что мы сильнее всех», - сказал Билялов на кадрах заключительной серии сериала «Живем хоккеем».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» сообщала, что «Ак Барс» официально не назначит нового главного тренера команды на этой неделе. До этого мы публиковали большой материал о целях казанского «Ак Барса» на рынке свободных агентов КХЛ.