«Ак Барс» официально не назначит нового главного тренера на этой неделе

Как стало известно «Татар-информу», «Ак Барс» официально не назначит нового главного тренера команды на этой неделе. Напомним, казанский клуб вылетел из плей-офф КХЛ в первом раунде, проиграв серию омскому «Авангарду» (2-4).

Контракт нынешнего наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова завершается 30 апреля. По данным нашего издания, принципиальное решение о завершении сотрудничества специалиста с казанским клубом уже принято.

Ранее некоторые СМИ называли Зинэтулу Билялетдинова и Олега Знарка основными кандидатами на пост главного тренера «Ак Барса». По нашим данным, Билялетдинов на прошлой неделе был в Казани и провел переговоры с руководством «барсов».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о целях казанского «Ак Барса» на рынке свободных агентов КХЛ.