Вратарь «Ак Барса» Ахтямов перешел в альметьевский «Нефтяник»

Голкипер «Ак Барса» Артур Ахтямов перешел в «Нефтяник». Об этом сообщает пресс-служба альметьевского клуба.

Отмечается, что в составе «Нефтяника» Ахтямов будет выступать под номером 1. В послужном списке 20-летнего хоккеиста 127 матчей в составе «Ирбиса», 59 – в «Барсе», а также 4 матча в составе «Ак Барса».

Напомним, в рамках договора о сотрудничестве с хоккейным клубом «Нефтяник» «барсы» командировали в Альметьевск уже пятерых хоккеистов. Так, помимо Ахтямова в командировку в ВХЛ отправились нападающие Адель Булатов и Александр Зайцев, а также защитники Николай Богатов и Александр Ляхов.

Ранее альметьевский клуб объявил о смене тренерского штаба команды. Его возглавил экс-хоккеист «Нефтяника», а также бывший тренер детской и молодежной команд Эдуард Дмитриев.