В «Нефтянике» — новый тренер и чистка рядов

Сегодня объявлен новый тренерский штаб команды альметьевского «Нефтяника». Его возглавил хорошо известный местным болельщикам по карьере хоккеиста, а также тренера детских и молодежной команд Эдуард Дмитриев.

Вместе с Эдуардом Дмитриевым в основную команду переходит весь тренерский штаб молодежного «Спутника» — Альберт Вафин, Рустем Шангараев, Денис Франскевич и Дмитрий Альмяшев. За селекционную работу в клубе теперь будет отвечать Игорь Фадеев. На должность начальника команды переведен Константин Косолов. Ильнар Динмухаметов перешел из молодежной команды в «Нефтяник» на должность администратора.

Кроме того, сегодня было объявлено о расставании в связи с истечением сроков контрактов с семью игроками «Нефтяника».

Это вратари Федор Коротаев, который пришел в команду по ходе сезона, провел 20 игр на первом этапе и одну в плей-офф, пропустил 49 шайб, и Рафаэль Хакимов. Последний выступал за команду дважды, во второй раз — с сезона 2020-2021 годов. В завершившемся сезоне провел 39 игр, в которых было одержано 16 побед, пропущено 80 шайб.

Ушел также защитник Александр Сорокин, который в «Нефтянике» с сезона 2015-2016 годов (впрочем, с перерывом). В сезоне 2021/22 он провел 47 игр, набрал 13 (4 + 9) очков. На счету покинувшего команду Степана Захарчука — 49 игр, 13 (9 + 4) очков.

Помимо этого, ушли нападающие: Игорь Полыгалов — 56 матчей, 34 (18 + 16) очков, Антон Лазарев — 50 матчей, 28 (11 + 17) очков и Денис Шураков — 26 игр, 17 (8 + 9) очков.