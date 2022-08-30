Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов сравнил предсезонные матчи в НХЛ и КХЛ

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов поделился мыслями, касаемо разницы в предсезонных матчах в России и Северной Америке.

«Пока на сегодняшний день, мне показалось, что здесь меньше бросают и всё. В этом плане, конечно, там больше заточены на броски. Играть от этого не легче, везде хоккей по-своему тяжёлый. В том-то и дело, что здесь ты не знаешь, что будет дальше. Там (в Америке) в чём-то даже легче, наверное, потому что ты понимаешь, что сейчас будет бросок.

А здесь может быть и пас и бросок. В пробитии буллитов тоже нет разницы. Каждый показывает какой-то финт, старается забить гол, а я стараюсь поймать. Логика одна везде, поэтому в этом вообще не вижу разницы», – цитирует Мифтахова Metaratings.

Напомним, накануне «Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) в заключительном матче предсезонного турнира на Кубок Танеко.

Стоит отметить, что казанский клуб проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против местного «Динамо».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о победе «барсов» в «Зеленом дерби».