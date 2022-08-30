«Татар-информ? Я вас запомню»: что не нравится Знарку перед новым сезоном «Ак Барса»

«Ак Барс» завершил предсезонную подготовку и домашний турнир Кубок Танеко валидольной, но зрелищной победой (5:3) над главным своим антагонистом в истории КХЛ — уфимским «Салаватом Юлаевым». Спортивная редакция «Татар-информа» называет «тонкие моменты» в игре команды Олег Знарка перед стартом нового сезона.

«Ак Барс» провел яркий матч против «Салавата Юлаева», но вопросов к игре команде Олега Знарка становится лишь больше Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» и третьи периоды: характер или хроническая недооценка соперников

«Интересная игра получилась, для зрителей вообще великолепная. Молодцы, что вытащили игру, проявили характер», - говорил после матча главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок.

Действительно, «Ак Барс» в этом матче показал характер. Казанская команда проигрывала 0:2 перед заключительным периодом, в котором набросала уфимцам аж пять шайб. Мощные третьи периоды вообще становятся визитной карточкой «Ак Барса» при Знарке. Осталось понять — это тренерская установка или изначальная недооценка соперника игроками.

Это не понравится казанским болельщиками, но в первые два периода сильнее были уфимцы. Да, тот «Салават Юлаев», который на турнире по итогу проиграл всем и вообще выглядит слабейшей (по составу) версией башкирского клуба за всю историю КХЛ.

Акробат Билялов и внезапно неудобные вопросы Олегу Знарку

Если бы не Тимур Билялов, то по ходу второго периода счет был примерно 0:4 или около того в пользу «СЮ». Особенно запомнилось акробатическое соло вратаря, когда он выловил шайбу из пустого угла после «раската» уфимцев в большинстве.

Билялов — в полном порядке. Ни в одной из пропущенных трех шайб его вины не было. Это ясно любому зрителю, который смотрел матч. И это отличная новость на фоне немалой части вопросов к игре «Ак Барса» по итогам Кубка Танеко.

Тимур Билялов и его акробатический вратарский этюд Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интересно, что Олег Знарок довольно резко отреагировал на вопрос автора этих строк о преимуществе «Салавата» в первых двух периодах.

«У соперника моментов было больше. Я с вами спорить не готов, только пришёл с игры, может быть, вы и правы. Посмотрю матч, если вы хотите, можем ещё раз пообщаться. Сейчас не готов говорить – кто меньше, кто больше. У меня в глазах были моменты выходов 1 в 0», - сказал Знарок.

А потом после вопроса о реализации большинства (ответ вы прочитаете ниже) добавил: «А, опять вы? Из какого вы издания?» «Татар-информ», - отвечаем. «Я запомню», - пообещал специалист. Мы, собственно, не против.

Почему «замолчало» убойное звено Шипачева

Но по итогам Кубка Танеко вопросы к игре казанской команды действительно появились. Прежде всего, уже невозможно игнорировать тот факт, что на дистанции предсезонки атакующая игра «Ак Барса» теряет лоск и эффективность. Если сравнивать с матчами с тем же «Спартаком» или с гостевым поединком против «Нефтехимика». А самый неприятный момент заключается в том, что первое звено практически перестало забрасывать шайбы. Гол Радулова в пустые ворота «Салавата» здесь можно вынести за скобки.

Шипачев за предсезонные матчи не забросил ни одной шайбы Фото: ak-bars.ru

Причем в стартовой тройке хуже всех неожиданно выглядит Вадим Шипачев, который вообще остался единственным из топ-6 «Ак Барса», кто так и не забросил ни одной шайбы за все товарищеские матчи.

О причинах нам остается лишь гадать или сопоставлять факты. Шипачев идеально взаимодействовал с Дмитрием Кагарлицким и Станиславом Галиевым в «Динамо». Возможно, в этой связке лишним является Александр Радулов.

Какую рокировку может сделать Знарок в Топ-6 «Ак Барса»

При этом Станислав Галиев, как мы уже писали ранее, не может проявить свои голеадорские таланты с Кириллом Семеновым и Кириллом Петровым. Накануне вместо Петрова в этом сочетаним вышел Артем Галимов, но картина не слишком поменялось.

Знарок должен найти место для Станислава Галиева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это звено, что с Петровым, что с Галимовым результат-то дает. Не случайно Галиев - лучший бомбардир турнира с пятью голевыми передачами в трех матчах. Но эта статистика опять же показывает, что с текущими партнерами Галиев вынужден создавать моменты, а не реализовывать их.

Надеемся, Олег Валерьевич действительно запомнил «Татар-информ», прочитает данную статью и найдет все же для Станислава место, чтобы и снайперские скиллы яркого форварда не простаивали. А главное, приносили пользу команде.

А вот Радулов, кажется, по манере игры идеально дополнит пару Семенов — Петров. При этом Галиев может вернуться в проверенную годами «динамовскую» связку к Кагарлицкому и Шипачеву. Возможны и другие варианты.

И уж точно непонятно решение Знарка вывести Станислава из первой бригады большинства, где Галиев может качественно завершать атаки точными бросками. Вместо этого он выходит во второй бригаде, где исполняет все те же функции плеймейкера. На старте предсезонки с Галиевым в первой бригаде реализация лишнего хоть и не была идеальной, но хотя бы была. А после перестановок только и остается радоваться голам в формате «5х3».

Рецепт Знарка: «Не зря же мы взяли таких игроков. Потому ждём от них результата»

Ждать от мастеров результата - простой и понятный рецепт, но тренерские ходы «Ак Барсу» тоже не помешают Фото: ak-bars.ru

«По итогам всех матчей скажу, что мы плохо играем в большинстве. Нужно потерпеть, пока ничего не изменится, нужно просто терпение. Такие мастера, как они, должны исполнять большинство, на котором мы должны выигрывать матчи. Не зря же мы взяли таких игроков. Потому ждём от них результата», - так ответил Знарок, уточнив у нас, из какого мы издания.

Ждать от мастеров результата - простой и понятный рецепт, но тренерские ходы «Ак Барсу» тоже не помешают. Галиев, кстати обещает помочь.

«Что не получается в большинстве? Тяжело сказать, где-то шайба не заходит, где-то блокируют, где-то много лишних передач делаем. Вадик Шипачёв первую бригаду построит, думаю, у них будет всё хорошо. Мы тоже поможем. 3 сентября всё будет хорошо», - пообещал Галиев.

3 сентября у «Ак Барса» старт нового сезона. Казанцев ждет принципиальное противостояние в Москве с «Динамо». Напомним, что из стана бело-голубых в казанскую команду этим летом перебрались главные звезды команды — Шипачев, Войнов, Галиев. Причем «Динамо» делает ставку на молодежь. Подразумевается, что звездный «Ак Барс» должен наглядно обосновать на льду ставку на именитых хоккеистов.