Враг должен приползти на коленях: Медведев заявил, что переговоры с Киевом пока не нужны

Фото: © «Татар-информ»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по Украине, которые проходят в Джидде без участия России. Он отметил, что «трудно осуждать желание закончить войну», однако предложения о мире могут иметь успех лишь при соблюдении трех главных условий.

Также он перечислил эти три пункта: участие обеих сторон конфликта в переговорном процессе, но Россия не участвует в саммите в Джидде, а также учет исторического контекста и текущих реалий.

«Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, — резюмировал Медведев. — Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Ранее The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия намерена провести 5 и 6 августа саммит по урегулированию конфликта на Украине, в котором примут участие Запад, развивающиеся страны и сама Украина, но не Россия. В статье раскрывалась и цель встречи – украинские и западные чиновники заявляли, что саммит нужен для того, чтобы добиться поддержки требований Киева со стороны стран «глобального Юга».