«Враг был в 200–300 метрах»: как в Челнах помогают бойцам СВО вернуться к жизни

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кто-то был мобилизован, кто-то пошел добровольцем, кто-то – подписал контракт с Минобороны. Их объединяет одно – все они встали на защиту страны, участвуя в специальной военной операции. Многие из них получили ранения и проходят лечение и реабилитацию в госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах.

Военнослужащий с позывным Тигр в мирной жизни работал водителем-погрузчиком. В 2022 году ушел на фронт, стал заместителем командира мотострелкового взвода. Его полк сначала базировался в Луганской народной республике, затем был переброшен на Донецкое направление. Все изменилось летом 2024 года – в день, когда он едва не погиб.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«29 июня у меня был день рождения. 2 июля нас отправили на боевое задание. Наступил на «лепесток» и подорвался. Пришлось себе быстро оказывать помощь, выползать с этого пространства. Было тяжело, но куда деваться. Жене пообещал, что выживу. Обещание сдержал. Ребята с эвакуационной группы помогли, прибежали, вытащили меня и моего товарища», – вспоминает Тигр.

У него – тяжелое минно-взрывное ранение, оторвана пятка. За боевое задание пришлось заплатить дорогой ценой. После долгих месяцев лечения Тигр вернулся в родные Челны. Здесь, в госпитале для ветеранов войн, прошел курс реабилитации, готовится к операции в Кургане. Надеется, что скоро сможет передвигаться без трости.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Лечение проходит в течение примерно двух недель. Заметна положительная динамика, улучшается качество жизни. Стараемся вернуть пациента в трудоспособное состояние», – говорит Айдар Усманов, заведующий отделением амбулаторной реабилитации.

Другой участник СВО с позывным Муха поступил в госпиталь в состоянии депрессии и с паническими атаками. Сейчас ему 25 лет. Контракт с Минобороны он подписал 8 мая 2024 года – пошел добровольно, по зову сердца.

«Решил я за своих товарищей подписать контракт и пойти – за Россию, за все, что происходило. Не только я подписал – после второго ранения мой отец тоже подписал контракт. Он очень сильно переживал. Говорил: “Вот что мне сейчас делать? Поможет матушка, а я пойду за сына”», – делится Муха.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Первое ранение он получил в огне – были ожоги II и III степени. Подразделение попало под обстрел, начался пожар.

«Мы находились внутри здания. Были ожоги рук, ног и других участков тела. Второе – тяжелое минно-взрывное – я получил в ноябре. Тогда был и штурм, и закреп. Мы удерживали позиции, враг был в 200–300 метрах», – рассказывает он.

Сегодня, спустя чуть больше двух недель в госпитале, он чувствует себя гораздо лучше.

В госпитале для ветеранов войн работают не только терапевты и хирурги. Психологическая реабилитация занимает важное место. Есть специальный кабинет – кабинет психологической разгрузки. Здесь звучат шумы природы, воды, используется песочная терапия и творческие методики.

«Это терапия, лечение, исцеление через творчество. Через творческое самовыражение мы достигаем телесной и эмоциональной релаксации. Это один из безопасных способов выразить чувства и переживания», – объясняет медицинский психолог госпиталя Лиана Мулланурова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Здесь стараются помогать не только бойцам, но и их близким. В случае необходимости госпиталь принимает на лечение родителей, супругов и других членов семьи.

В челнинском госпитале участникам СВО предоставляют весь цикл помощи – от первичного осмотра и терапии до амбулаторной реабилитации. Поступают сюда и те, кто не может самостоятельно ходить – а покидают стены госпиталя уже на своих ногах.

«После основного лечения пациенты переходят в дневной стационар, где закрепляют результат, а затем – на амбулаторную реабилитацию. Все, что они здесь получили – обследования, процедуры, поддержку – дает возможность восстановиться и вернуться к нормальной жизни», – говорит главный врач госпиталя Резеда Мавзютова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Если требуется высокотехнологичная операция или узкоспециализированное лечение, пациентов направляют в ведущие российские клиники – такие как, например, центр в Кургане. После – снова возвращают в госпиталь ветеранов в Челнах, чтобы довести восстановление до конца.

С начала СВО в госпитале помощь уже получили более трех тысяч военнослужащих и их родных. Здесь не просто лечат – здесь возвращают к жизни. И каждый случай, как подчеркивают врачи, – это история мужества, стойкости и любви к Родине.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.