Врачом года стала главный терапевт Татарстана Диана Абдулганиева

В Республиканском конкурсе «Врач года - Ак Чәчәкләр – 2021» в номинации «Врач года» одержала победу Диана Абдулганиева — главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ, доктор медицинских наук и профессор.

Диана Абдулганиева родилась в семье врачей и пошла по стопам своих родителей.

В 2020 году в целях улучшения качества оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией Диана Абдулганиева стала инициатором, разработчиком дизайна и членом рабочей группы виртуального обхода, созданного в Татарстане. Специалисты за 2020 год проконсультировали более 10 тысяч пациентов по всей республике.

Под ее руководством в РТ начали использовать антиковидную плазму, которая спасла множество тяжелых больных коронавирусом. Шефство Диана Абдулганиева взяла и над разработкой и внедрением в повседневную врачебную практику региональных рекомендаций по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией на стационарном и амбулаторном этапах.

Лично Диана Абдулганиева курировала во Временном инфекционном госпитале РКБ самых тяжелых пациентов с коморбидной патологией, когда Covid-19 совмещался с другими тяжелыми болезнями.

Напомним, что проводилось онлайн-голосование за победителей, высказался и общественный совет при Минздраве Татарстана.

Подробнее прочитать о других участниках конкурса можно в материале ИА «Татар-информ».